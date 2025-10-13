Film – documentaire « Penser l’incertitude » Cinéma Le Kiosque Thouars

Film – documentaire « Penser l’incertitude » Lundi 13 octobre, 18h30 Cinéma Le Kiosque Deux-Sèvres

Gratuit – documentaire d’1h39

Début : 2025-10-13T18:30 – 2025-10-13T20:30

avec le réalisateur Christian Barani

Organisé par le ministère de la Culture, le palmarès des Albums des Jeunes Architectes et Paysagistes et Autres Voies de l’architecture (AJAP) récompense les jeunes professionnels qui se distinguent par leurs capacités de conception et d’innovation, le soin apporté à la réalisation de leurs projets et par leur engagement au regard des enjeux sociétaux.

Sur proposition de l’Institut français en collaboration avec le ministère de la Culture et le mécénat de la Caisse des Dépôts, le cinéaste Christian Barani a été invité à réaliser un long métrage documentaire présentant les lauréats.

Tel un voyage à travers la France, ses territoires et les paysages, le film dresse le portrait d’une nouvelle génération, dévoile ses valeurs communes et les espoirs qu’elle porte.

Parcourant les paysages, traversant les chantiers, visitant des bâtiments, les jeunes professionnels témoignent de leur travail, du sens d’un engagement délicat et d’une attention à prendre soin des territoires, de celles et de ceux qui y vivent.

La projection sera suivie d’un échange avec le public.

Cinéma Le Kiosque 5 Boulevard Adrien Morin 79100 Thouars, France Thouars 79100 Thouars Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 0549965499 https://www.cinema-lekiosque.fr Parking à proximité, place Flandres-Dunkerque

