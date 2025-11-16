Film Documentaire Réalités paysannes Salle communale Champclause

Film Documentaire Réalités paysannes

Salle communale Boussoulet Champclause Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16 15:00:00

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-16

Films documentaires proposés par l’association La Caravelle en lien avec le monde paysan. Ces films sont projetés chaque dimanche de novembre dans des villages différents.

La projection est suivie d’une discussion et du verre de l’amitié.

Salle communale Boussoulet Champclause 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Documentary films proposed by the association La Caravelle in connection with the farming world. These films are shown every Sunday in November in different villages.

The screening is followed by a discussion and a friendly drink.

German :

Dokumentarfilme, die von der Vereinigung La Caravelle im Zusammenhang mit der Welt der Bauern angeboten werden. Diese Filme werden jeden Sonntag im November in verschiedenen Dörfern gezeigt.

Auf die Vorführung folgen eine Diskussion und ein Glas Freundschaft.

Italiano :

Film documentari proposti dall’associazione La Caravelle in relazione al mondo agricolo. Questi film vengono proiettati ogni domenica di novembre in un villaggio diverso.

La proiezione è seguita da un dibattito e da un aperitivo conviviale.

Espanol :

Películas documentales propuestas por la asociación La Caravelle en relación con el mundo agrícola. Estas películas se proyectan cada domingo de noviembre en un pueblo diferente.

La proyección va seguida de un coloquio y un aperitivo.

L’événement Film Documentaire Réalités paysannes Champclause a été mis à jour le 2025-11-06 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal