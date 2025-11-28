Film documentaire Rue Jean Teilliet Saint-Junien

Film documentaire

Dans le cadre de la semaine de sensibilisation aux violences faites aux femmes, venez découvrir Vivantes , le puissant documentaire de Claire Lajeunie. À travers des témoignages forts et empreints d’espoir, le film met en lumière le courage de celles qui se relèvent et se reconstruisent.

La projection sera suivie d’un échange chaleureux avec Jean-Philippe Gardes, représentant en Haute-Vienne de l’association 125 et après, qui partagera son expérience et répondra aux questions du public.

Un moment engagé, ouvert à tous, pour mieux comprendre, dialoguer et faire avancer la prévention.

Entrée libre, sans inscription. .

