Début : 2025-05-24 14:30:00

2025-05-24

La CPTS Nestes-Pyrénées organise une séance de cinéma ouverte au public le samedi 24 mai à 14h30. GRATUIT

Ce documentaire émouvant suit le départ d’une infirmière en chef d’un service d’oncologie, offrant un portrait sensible de femmes aux multiples facettes.

« Madame Hofmann »

De Sébastien Lifshitz

Bienvenue dans ma vie », cette phrase, Sylvie Hofmann la répète à longueur de journée ou presque. Sylvie est cadre infirmière depuis 40 ans à l’hôpital nord de Marseille. Sa vie, c’est courir. Entre les patients, sa mère, son mari et sa fille, elle consacre ses journées aux autres depuis toujours. Et si elle décidait de penser un peu à elle ? De partir à la retraite ? En a-t-elle le droit, mais surtout en a-t-elle vraiment envie ?

SAINT-LAURENT-DE-NESTE 4 bis avenue des Châtaigniers

Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 78 48 contact@maisondusavoir65.fr

English :

The CPTS Nestes-Pyrénées is organizing a film show open to the public on Saturday May 24 at 2:30pm. FREE

This moving documentary follows the departure of a head nurse from an oncology department, offering a sensitive portrait of multi-faceted women.

« Madame Hofmann

By Sébastien Lifshitz

Welcome to my life » is a phrase that Sylvie Hofmann repeats almost every day. Sylvie has been an executive nurse at Marseille?s North Hospital for 40 years. Running is her life. Between her patients, her mother, her husband and her daughter, she has always devoted her days to others. But what if she decided to think about herself for a while? Retire? Does she have the right, but more importantly, does she really want to?

German :

Die CPTS Nestes-Pyrénées organisiert am Samstag, den 24. Mai um 14.30 Uhr eine öffentliche Filmvorführung. KOSTENLOS

Dieser bewegende Dokumentarfilm folgt dem Abschied einer leitenden Krankenschwester von einer Onkologieabteilung und bietet ein sensibles Porträt von Frauen mit vielen Facetten.

« Frau Hofmann »

Von Sébastien Lifshitz

Willkommen in meinem Leben », diesen Satz wiederholt Sylvie Hofmann fast den ganzen Tag. Sylvie arbeitet seit 40 Jahren als leitende Krankenschwester im Krankenhaus Nord in Marseille. Ihr Leben besteht aus Laufen. Zwischen den Patienten, ihrer Mutter, ihrem Mann und ihrer Tochter widmet sie ihren Tag seit jeher anderen Menschen. Was wäre, wenn sie beschließen würde, ein wenig an sich selbst zu denken? In den Ruhestand zu gehen? Hat sie das Recht dazu, aber vor allem will sie es wirklich?

Italiano :

Il CPTS Nestes-Pyrénées organizza una proiezione cinematografica aperta al pubblico sabato 24 maggio alle 14.30. GRATUITO

Questo toccante documentario segue la partenza di una caposala da un reparto di oncologia, offrendo un ritratto sensibile di donne dalle mille sfaccettature.

« Madame Hofmann

Di Sébastien Lifshitz

Benvenuti nella mia vita » è una frase che Sylvie Hofmann ripete quasi ogni giorno. Sylvie è un’infermiera dell’ospedale nord di Marsiglia da 40 anni. La corsa è la sua vita. Tra i suoi pazienti, sua madre, suo marito e sua figlia, ha sempre dedicato le sue giornate agli altri. Ma se decidesse di pensare a se stessa per un po’? Di andare in pensione? Ne ha il diritto, ma soprattutto lo vuole davvero?

Espanol :

El CPTS Nestes-Pyrénées organiza una proyección de cine abierta al público el sábado 24 de mayo a las 14h30. GRATIS

Este conmovedor documental sigue la marcha de una enfermera jefe de un servicio de oncología, ofreciendo un sensible retrato de mujeres polifacéticas.

« Madame Hofmann

Por Sébastien Lifshitz

Bienvenida a mi vida » es una frase que Sylvie Hofmann repite casi todos los días. Sylvie es enfermera en el hospital del norte de Marsella desde hace 40 años. Correr es su vida. Entre sus pacientes, su madre, su marido y su hija, siempre ha dedicado sus días a los demás. Pero, ¿y si decidiera pensar un poco en sí misma? ¿Jubilarse? ¿Tiene derecho, pero sobre todo quiere hacerlo?

