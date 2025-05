FILM DOCUMENTAIRE – SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste, 27 mai 2025 09:30, Saint-Laurent-de-Neste.

Hautes-Pyrénées

FILM DOCUMENTAIRE SAINT-LAURENT-DE-NESTE 4 bis avenue des Châtaigniers Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-27 09:30:00

fin : 2025-05-27

Date(s) :

2025-05-27

Les gardiennes de la planète

Jean-Albert Lièvre I Documentaire I 1h22

Une baleine à bosse s’est échouée sur un rivage isolé. Alors qu’un groupe d’hommes et de femmes organise son sauvetage, nous découvrons l’histoire extraordinaire des cétacés, citoyens des océans du monde, essentiels à l’écosystème de notre planète depuis plus de 50 millions d’années.

Tarifs

Adulte 6€

– de 16 ans: 4€

.

SAINT-LAURENT-DE-NESTE 4 bis avenue des Châtaigniers

Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 78 48 contact@maisondusavoir65.fr

English :

The planet’s guardians

Jean-Albert Lièvre I Documentary I 1h22

A humpback whale has run aground on a remote shore. As a group of men and women organize its rescue, we discover the extraordinary story of cetaceans, citizens of the world?s oceans and essential to our planet?s ecosystem for over 50 million years.

Prices

Adults: 6?

? 16 years: 4?

German :

Die Hüterinnen des Planeten

Jean-Albert Lièvre I Dokumentarfilm I 1h22

Ein Buckelwal ist an einer abgelegenen Küste gestrandet. Während eine Gruppe von Männern und Frauen seine Rettung organisiert, lernen wir die außergewöhnliche Geschichte der Wale kennen, die als Bürger der Weltmeere seit über 50 Millionen Jahren für das Ökosystem unseres Planeten unerlässlich sind.

Eintrittspreise

Erwachsene: 6?

? 16 Jahre: 4?

Italiano :

I guardiani del pianeta

Jean-Albert Lièvre I Documentario I 1h22

Una megattera si è arenata su una costa isolata. Mentre un gruppo di uomini e donne organizza il suo salvataggio, scopriamo la straordinaria storia dei cetacei, cittadini degli oceani del mondo ed essenziali per l’ecosistema del nostro pianeta da oltre 50 milioni di anni.

Prezzi

Adulti: 6?

16 anni: 4?

Espanol :

Los guardianes del planeta

Jean-Albert Lièvre I Documental I 1h22

Una ballena jorobada ha encallado en una costa aislada. Mientras un grupo de hombres y mujeres organiza su rescate, descubrimos la extraordinaria historia de los cetáceos, ciudadanos de los océanos del mundo y esenciales para el ecosistema de nuestro planeta desde hace más de 50 millones de años.

Precios

Adultos: 6?

? 16 años: 4?

L’événement FILM DOCUMENTAIRE Saint-Laurent-de-Neste a été mis à jour le 2025-05-21 par OT de Neste-Barousse|CDT65