FILM Documentaire SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste

FILM Documentaire

SAINT-LAURENT-DE-NESTE Au centre culturel de la maison du savoir Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées

« Papa s’en va » I De Pauline Horovitz

Le mois du film documentaire

Pauline Horovitz filme son père depuis 2009. Dans ce nouveau chapitre aux accents de comédie documentaire douce-amère, le héros, ancien médecin “programmé” pour travailler, profite de sa retraite pour devenir acteur. En suivant les premiers pas de cette nouvelle vie émancipatrice, la fille-cinéaste regarde sa “créature” lui échapper…

Cette projection sera suivie d’une rencontre débat avec l’un des membres du film autour du départ en retraite.

GRATUIT!

SAINT-LAURENT-DE-NESTE Au centre culturel de la maison du savoir Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 78 48 contact@maisondusavoir.fr

English :

« Papa s’en va » I By Pauline Horovitz

Documentary Film Month

Pauline Horovitz has been filming her father since 2009. In this new chapter, with its bittersweet documentary comedy overtones, the hero, a former doctor ?programmed? to work, takes advantage of his retirement to become an actor. Following the first steps of this new emancipatory life, the filmmaker-daughter watches her ?creature? escape her?

This screening will be followed by a discussion with one of the film’s members on the subject of retirement.

FREE!

German :

« Papa s’en va » I Von Pauline Horovitz

Der Monat des Dokumentarfilms

Pauline Horovitz hat ihren Vater seit 2009 gefilmt. In diesem neuen Kapitel, das wie eine bittersüße Dokumentarfilmkomödie anmutet, nutzt der Held, ein ehemaliger Arzt, der « auf Arbeit programmiert » wurde, seinen Ruhestand, um Schauspieler zu werden. Während sie die ersten Schritte dieses neuen, emanzipierten Lebens verfolgt, beobachtet die Tochter des Filmemachers, wie ihr « Geschöpf » ihr entgleitet

Im Anschluss an die Vorführung findet eine Diskussion mit einem der Darsteller des Films statt, bei der es um das Thema Ruhestand geht.

GRATIS!

Italiano :

« Papa s’en va » I Di Pauline Horovitz

Il mese del documentario

Pauline Horovitz filma suo padre dal 2009. In questo nuovo capitolo, che ha il sapore di una commedia documentaria agrodolce, il protagonista, un ex medico « programmato » per lavorare, approfitta della pensione per diventare attore. Seguendo i primi passi di questa nuova vita emancipatrice, la regista-figlia assiste alla fuga della sua « creatura »?

La proiezione sarà seguita da un dibattito con uno dei protagonisti del film sul tema della pensione.

È GRATUITO!

Espanol :

« Papa s’en va » I Por Pauline Horovitz

Mes de cine documental

Pauline Horovitz lleva filmando a su padre desde 2009. En este nuevo capítulo, con sabor a comedia documental agridulce, el protagonista, un antiguo médico « programado » para trabajar, aprovecha su jubilación para convertirse en actor. Siguiendo los primeros pasos de esta nueva vida emancipadora, la cineasta-hija observa cómo su « criatura » se le escapa..

Esta proyección irá seguida de un coloquio con uno de los protagonistas de la película sobre la jubilación.

¡ES GRATIS!

