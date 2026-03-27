Film documentaire Tandem avec la réalisatrice Alicia Cenci Maison de la Montagne Argelès-Gazost

Film documentaire Tandem avec la réalisatrice Alicia Cenci

Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 18:00:00

fin : 2026-04-01

Date(s) :

2026-04-01

Une projection suivie d’un échange avec Alicia Cenci, réalisatrice du film.

Maude a chaussé les skis dès qu’elle a su marcher. Fille de paysans de Bagnes, elle agrandi face à Verbier, entre vaches, ânes et montagnes. Bruyante, spontanée, et seloncertains, la skieuse la plus sous-estimée de sa génération.Elisabeth, elle, a découvert le ski grâce au chalet que ses parents on décidé d’acquérir àVerbier. Apprivoisant peu à peu cette nouvelle passion au fil des week-ends, jusqu’à enfaire le fil rouge de sa vie. Introvertie hypersensible, elle remet tout en question–surtoutelle-même–et se décrit avec une touche d’ironie comme une championne du mondeinattendue .Tout les oppose, et pourtant Maude et Elisabeth sont liées par une amitié qui, sur lepapier,n’aurait jamais dû exister. Une amitié au-delà des classes sociales, portée parun amour inconditionnel pour les montagnes.Après des années de compétition sur le Freeride World Tour, elles redécouvrent le plaisirbrut de skier pour elles-mêmes, libérées des classements et des attentes. Avec humour,profondeur et une connexion viscérale à la montagne, le film explore leurs personnalitéset ce qui les rend si uniques—seules, et ensemble.

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Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 75 97 75 18 contact@maisondelamontagne.org

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English :

A screening followed by a discussion with Alicia Cenci, the film?s director.

Maude started skiing as soon as she could walk. The daughter of Bagnes farmers, she grew up opposite Verbier, among cows, donkeys and mountains. Noisy, spontaneous and, according to some, the most underestimated skier of her generation, Elisabeth discovered skiing thanks to the chalet her parents decided to buy in Verbier. Little by little, she tamed her new passion over the weekends, until it became the common thread running through her life. A hypersensitive introvert, she questions everything?especially herself?and describes herself with a touch of irony as an unexpected world champion : Maude and Elisabeth are bound by a friendship that, on paper, should never have existed. After years of competing on the Freeride World Tour, they rediscover the raw pleasure of skiing for themselves, free from rankings and expectations. With humor, depth and a visceral connection to the mountains, the film explores their personalities and what makes them so unique?alone, and together.

L’événement Film documentaire Tandem avec la réalisatrice Alicia Cenci Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-03-27 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65