Film: dossier 137 Cinéma Le Palais Lourdes

Film: dossier 137

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-08 20:30:00

fin : 2025-12-08

Date(s) :

2025-12-08

Film de Dominik Moll | avec Léa Drucker, Guslagie Malanda, Mathilde Roehrich

Drame | 2025 | France | 1 h 55 |

> Tarif normal 6,00 €

> Tarif de 26 ans 3,00 €

Le dossier 137 est à priori une affaire de plus pour Stéphanie, enquêtrice à l’IGPN, la police des polices. Une manifestation sous tension, un jeune homme blessé par un tir de LBD, des circonstances à éclaircir pour établir une responsabilité. Mais un élément inattendu va troubler Stéphanie, pour qui le dossier 137 devient autre chose qu’un simple numéro…

Renseignements à: cinema@ville-lourdes.fr

.

English :

Film by Dominik Moll | with Léa Drucker, Guslagie Malanda, Mathilde Roehrich

Drama | 2025 | France | 1 h 55 |

> Normal price: 6.00 ?

> Price ? 26 years 3,00 ?

Case 137 looks like just another case for Stéphanie, an investigator with the IGPN, the police force. A tense demonstration, a young man wounded by an LBD, circumstances to be clarified in order to establish responsibility. But an unexpected element is about to trouble Stéphanie, for whom dossier 137 becomes more than just a number?

