Film DOSSIER 137 Espace Multimédia Saugues

Film DOSSIER 137 Espace Multimédia Saugues samedi 17 janvier 2026.

Film DOSSIER 137

Espace Multimédia 1 rue Louis Amargier Saugues Haute-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17
fin : 2026-01-17

Date(s) :
2026-01-17

Policier, de Dominik Moll (2025). Avec Léa Drucker, Guslagie Malanda, Mathilde Roehrich.
  .

Espace Multimédia 1 rue Louis Amargier Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes   cine-margeride@mailo.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Crime thriller, by Dominik Moll (2025). With Léa Drucker, Guslagie Malanda, Mathilde Roehrich.

L’événement Film DOSSIER 137 Saugues a été mis à jour le 2026-01-07 par Communauté de communes des rives Haut-Allier