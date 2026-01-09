Film DOSSIER 137 Espace Multimédia Saugues
Film DOSSIER 137 Espace Multimédia Saugues samedi 17 janvier 2026.
Espace Multimédia 1 rue Louis Amargier Saugues Haute-Loire
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2026-01-17
fin : 2026-01-17
2026-01-17
Policier, de Dominik Moll (2025). Avec Léa Drucker, Guslagie Malanda, Mathilde Roehrich.
Espace Multimédia 1 rue Louis Amargier Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes cine-margeride@mailo.com
English :
Crime thriller, by Dominik Moll (2025). With Léa Drucker, Guslagie Malanda, Mathilde Roehrich.
