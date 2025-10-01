Film d’ouverture « MUGANGA CELUI QUI SOIGNE » Mercredi 01 octobre Brides-les-Bains

Cinéma Le Doron Brides-les-Bains Savoie

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-01 20:15:00
fin : 2025-10-01

Date(s) :
2025-10-01

MUGANGA CELUI QUI SOIGNE
Valois de l’acteur Valois du public- Valois des étudiants

De Marie-Hélène Roux
Avec Isaach De Bankolé, Vincent Macaigne, Manon Bresch, Babetida Sadjo, Déborah Lukumuena, Soliane Moisset, Yves-Marina Gnahoua et Kody Kim
Cinéma Le Doron Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 20 64  contact@brides-les-bains.com

English :

MUGANGA ? THE ONE WHO CARES
Valois for the actor Valois for the audience Valois for the students

By Marie-Hélène Roux
With Isaach De Bankolé, Vincent Macaigne, Manon Bresch, Babetida Sadjo, Déborah Lukumuena, Soliane Moisset, Yves-Marina Gnahoua and Kody Kim

German :

MUGANGA ? DER, DER PFLEGT
Valois des Schauspielers Valois des Publikums Valois der Studenten

Von Marie-Hélène Roux
Mit Isaach De Bankolé, Vincent Macaigne, Manon Bresch, Babetida Sadjo, Déborah Lukumuena, Soliane Moisset, Yves-Marina Gnahoua und Kody Kim

Italiano :

MUGANGA ? COLUI CHE SI PREOCCUPA
Valois per l’attore Valois per il pubblico Valois per gli studenti

Di Marie-Hélène Roux
Con Isaach De Bankolé, Vincent Macaigne, Manon Bresch, Babetida Sadjo, Déborah Lukumuena, Soliane Moisset, Yves-Marina Gnahoua e Kody Kim

Espanol :

MUGANGA ? EL QUE SE PREOCUPA
Valois para el actor Valois para el público Valois para los estudiantes

Por Marie-Hélène Roux
Con Isaach De Bankolé, Vincent Macaigne, Manon Bresch, Babetida Sadjo, Déborah Lukumuena, Soliane Moisset, Yves-Marina Gnahoua y Kody Kim

