Film d’ouverture « MUGANGA CELUI QUI SOIGNE » Mercredi 01 octobre Brides-les-Bains mercredi 1 octobre 2025.

Cinéma Le Doron Brides-les-Bains Savoie

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2025-10-01 20:15:00

fin : 2025-10-01

2025-10-01

MUGANGA CELUI QUI SOIGNE

Valois de l’acteur Valois du public- Valois des étudiants



De Marie-Hélène Roux

Avec Isaach De Bankolé, Vincent Macaigne, Manon Bresch, Babetida Sadjo, Déborah Lukumuena, Soliane Moisset, Yves-Marina Gnahoua et Kody Kim

Cinéma Le Doron Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 20 64 contact@brides-les-bains.com

English :

MUGANGA ? THE ONE WHO CARES

Valois for the actor Valois for the audience Valois for the students



By Marie-Hélène Roux

With Isaach De Bankolé, Vincent Macaigne, Manon Bresch, Babetida Sadjo, Déborah Lukumuena, Soliane Moisset, Yves-Marina Gnahoua and Kody Kim

German :

MUGANGA ? DER, DER PFLEGT

Valois des Schauspielers Valois des Publikums Valois der Studenten



Von Marie-Hélène Roux

Mit Isaach De Bankolé, Vincent Macaigne, Manon Bresch, Babetida Sadjo, Déborah Lukumuena, Soliane Moisset, Yves-Marina Gnahoua und Kody Kim

Italiano :

MUGANGA ? COLUI CHE SI PREOCCUPA

Valois per l’attore Valois per il pubblico Valois per gli studenti



Di Marie-Hélène Roux

Con Isaach De Bankolé, Vincent Macaigne, Manon Bresch, Babetida Sadjo, Déborah Lukumuena, Soliane Moisset, Yves-Marina Gnahoua e Kody Kim

Espanol :

MUGANGA ? EL QUE SE PREOCUPA

Valois para el actor Valois para el público Valois para los estudiantes



Por Marie-Hélène Roux

Con Isaach De Bankolé, Vincent Macaigne, Manon Bresch, Babetida Sadjo, Déborah Lukumuena, Soliane Moisset, Yves-Marina Gnahoua y Kody Kim

