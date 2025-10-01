Film d’ouverture « MUGANGA CELUI QUI SOIGNE » Mercredi 01 octobre Brides-les-Bains
Film d’ouverture « MUGANGA CELUI QUI SOIGNE » Mercredi 01 octobre Brides-les-Bains mercredi 1 octobre 2025.
Film d’ouverture « MUGANGA CELUI QUI SOIGNE » Mercredi 01 octobre
Cinéma Le Doron Brides-les-Bains Savoie
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2025-10-01 20:15:00
fin : 2025-10-01
2025-10-01
MUGANGA CELUI QUI SOIGNE
Valois de l’acteur Valois du public- Valois des étudiants
De Marie-Hélène Roux
Avec Isaach De Bankolé, Vincent Macaigne, Manon Bresch, Babetida Sadjo, Déborah Lukumuena, Soliane Moisset, Yves-Marina Gnahoua et Kody Kim
Cinéma Le Doron Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 20 64 contact@brides-les-bains.com
English :
MUGANGA ? THE ONE WHO CARES
Valois for the actor Valois for the audience Valois for the students
By Marie-Hélène Roux
With Isaach De Bankolé, Vincent Macaigne, Manon Bresch, Babetida Sadjo, Déborah Lukumuena, Soliane Moisset, Yves-Marina Gnahoua and Kody Kim
German :
MUGANGA ? DER, DER PFLEGT
Valois des Schauspielers Valois des Publikums Valois der Studenten
Von Marie-Hélène Roux
Mit Isaach De Bankolé, Vincent Macaigne, Manon Bresch, Babetida Sadjo, Déborah Lukumuena, Soliane Moisset, Yves-Marina Gnahoua und Kody Kim
Italiano :
MUGANGA ? COLUI CHE SI PREOCCUPA
Valois per l’attore Valois per il pubblico Valois per gli studenti
Di Marie-Hélène Roux
Con Isaach De Bankolé, Vincent Macaigne, Manon Bresch, Babetida Sadjo, Déborah Lukumuena, Soliane Moisset, Yves-Marina Gnahoua e Kody Kim
Espanol :
MUGANGA ? EL QUE SE PREOCUPA
Valois para el actor Valois para el público Valois para los estudiantes
Por Marie-Hélène Roux
Con Isaach De Bankolé, Vincent Macaigne, Manon Bresch, Babetida Sadjo, Déborah Lukumuena, Soliane Moisset, Yves-Marina Gnahoua y Kody Kim
