Film Downton Abbey 3 le grand final Orbey

Film Downton Abbey 3 le grand final

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-10-11 20:30:00

fin : 2025-10-11 22:30:00

Date(s) :

2025-10-11

Synopsis Le retour tant attendu au cinéma du phénomène mondial nous replonge dans l’univers de la famille Crawley et de son personnel à l’aube des années 1930. Alors que chacun tente de faire évoluer Downton Abbey avec son temps, une nouvelle ère s’annonce, pleine de défis, de remises en question et d’espoirs. .

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr

English :

The Crawley family and their staff at the dawn of the 1930s. As everyone tries to bring Downton Abbey up to date with the times, a new era is dawning,…

German :

Die Crawley-Familie und ihr Personal zu Beginn der 1930er Jahre. Während jeder versucht, Downton Abbey mit der Zeit gehen zu lassen, bricht eine neue Ära an,…

Italiano :

La famiglia Crawley e il suo staff all’alba degli anni Trenta. Mentre tutti cercano di mettere Downton Abbey al passo con i tempi, sta nascendo una nuova era…

Espanol :

La familia Crawley y su personal en los albores de la década de 1930. Mientras todos intentan actualizar Downton Abbey a los tiempos que corren, una nueva era amanece…

