Film Downton Abbey III le grand final Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André samedi 11 octobre 2025.

Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-11 17:30:00

fin : 2025-10-11 19:30:00

2025-10-11

Drame, Historique

Le retour tant attendu au cinéma du phénomène mondial nous replonge dans l’univers de la famille Crawley et de son personnel à l’aube des années 1930. Alors que chacun tente de faire évoluer Downton Abbey avec son temps, une nouvelle ère s’annonce, pleine de défis, de remises en question et d’espoirs.

Durée 2h04. .

Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d'Armor Bretagne

