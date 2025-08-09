Film: Dracula Cinéma Le Palais Lourdes
Film: Dracula Cinéma Le Palais Lourdes samedi 9 août 2025.
Film: Dracula
Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes Hautes-Pyrénées
Début : 2025-08-09 20:30:00
2025-08-09
2h 09min | Drame, Fantastique, Epouvante-horreur
De Luc Besson | Par Luc Besson
Avec Caleb Landry Jones, Christoph Waltz, Zoe Bleu
Tarif de 26 ans: 3€
Tarif normal: 6€
Interdit 12 ans
Synopsis:
Au XVe siècle, le Prince Vladimir renie Dieu après la perte brutale et cruelle de son épouse. Il hérite alors d’une malédiction la vie éternelle. Il devient Dracula. Condamné à errer à travers les siècles, il n’aura plus qu’un seul espoir celui de retrouver son amour perdu.
Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie cinema@ville-lourdes.fr
English :
2h 09min | Drama, Fantasy, Horror & horror
From Luc Besson | By Luc Besson
With Caleb Landry Jones, Christoph Waltz, Zoe Bleu
Under 26s: 3?
Regular price: 6?
Forbidden ? 12 years
Synopsis:
In the 15th century, Prince Vladimir denies God after the brutal and cruel loss of his wife. He inherits a curse: eternal life. He becomes Dracula. Condemned to wander the centuries, he has only one hope left: to find his lost love.
German :
2h 09min | Drama, Fantasy, Horror-Horror
Von Luc Besson | Von Luc Besson
Mit Caleb Landry Jones, Christoph Waltz, Zoe Bleu
Preis unter 26 Jahren: 3?
Normaler Preis: 6?
Nicht für Kinder ab 12 Jahren geeignet
Synopsis (Zusammenfassung):
Im 15. Jahrhundert schwört Prinz Vladimir Gott ab, nachdem er seine Frau plötzlich und grausam verloren hat. Er erbt einen Fluch: das ewige Leben. Er wird zu Dracula. Er ist dazu verurteilt, durch die Jahrhunderte zu wandern und hat nur noch eine Hoffnung: seine verlorene Liebe wiederzufinden.
Italiano :
2h 09min | Drammatico, Fantasy, Horror & horror
Da Luc Besson | Di Luc Besson
Con Caleb Landry Jones, Christoph Waltz, Zoe Bleu
Sotto i 26 anni: 3?
Prezzo normale: 6?
Vietato ai minori di 12 anni
Sinossi:
Nel XV secolo, il principe Vladimir rinnega Dio dopo la brutale e crudele perdita della moglie. Eredita così una maledizione: la vita eterna. Diventa Dracula. Condannato a vagare attraverso i secoli, gli rimane solo una speranza: ritrovare il suo amore perduto.
Espanol :
2h 09min | Drama, Fantasía, Terror y horror
De Luc Besson | Por Luc Besson
Con Caleb Landry Jones, Christoph Waltz, Zoe Bleu
Menores de 26 años: 3?
Precio normal: 6?
Prohibida: 12 años
Sinopsis:
En el siglo XV, el príncipe Vladimir reniega de Dios tras la brutal y cruel pérdida de su esposa. Hereda entonces una maldición: la vida eterna. Se convierte en Drácula. Condenado a vagar a través de los siglos, sólo le queda una esperanza: encontrar a su amor perdido.
