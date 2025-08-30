Film Dracula Orbey

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-08-30 20:30:00

fin : 2025-08-30 22:45:00

2025-08-30

Synopsis Au XVe siècle, le Prince Vladimir renie Dieu après la perte brutale et cruelle de son épouse. Il hérite alors d’une malédiction la vie éternelle. Il devient Dracula. Condamné à errer à travers les siècles, il n’aura plus qu’un seul espoir celui de retrouver son amour perdu. .

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr

English :

In the 15th century, Prince Vladimir, broken by the loss of his wife, becomes Dracula, condemned to search for his eternal love.

German :

Im 15. Jahrhundert wird der durch den Verlust seiner Frau gebrochene Prinz Vladimir, der verflucht wurde, zu Dracula, der dazu verdammt ist, ewig nach seiner Liebe zu suchen.

Italiano :

Nel XV secolo, il principe Vladimir, distrutto dalla perdita della moglie, diventa Dracula, condannato a cercare per sempre il suo amore.

Espanol :

En el siglo XV, el príncipe Vladimir, destrozado por la pérdida de su esposa, se convierte en Drácula, condenado a buscar a su amor para siempre.

