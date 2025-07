Film Dragons Orbey

Synopsis Sur l’île escarpée de Beurk, où depuis des générations Vikings et dragons s’affrontent sans merci, Harold fait figure d’exception. Effacé, écrasé par la stature de son père, le chef de la tribu, Stoïk, ce jeune rêveur défie des siècles de tradition en se liant d’amitié avec un dragon nommé Krokmou. Leur lien improbable va révéler la vraie nature des dragons et remettre en question les fondements mêmes de la société viking. Flanqué de la farouche, autant qu’aventureuse, Astrid et de Gueulfor, le sympathique forgeron du village, Harold va devoir s’imposer dans un monde déchiré par la peur et l’incompréhension. Alors qu’une dangereuse créature réémerge des brumes du passé, menaçant à la fois les Vikings et les dragons, l’amitié d’Harold et Krokmou pourrait bien être la clef d’un nouvel avenir. Ensemble, ils vont devoir se frayer un chemin fragile vers la paix, en dépassant les limites de leurs deux mondes pour mieux redéfinir les notions de chef et de héros. .

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 6 07 44 90 74 contact@cinemaorbey.fr

English :

On an island where Vikings and dragons have always clashed, Hiccup is an exception. This young dreamer defies tradition by befriending a dragon.

German :

Auf einer Insel, auf der sich Wikinger und Drachen seit jeher bekämpfen, ist Hicks eine Ausnahmeerscheinung. Der junge Träumer widersetzt sich der Tradition, indem er sich mit einem Drachen anfreundet.

Italiano :

In un’isola dove vichinghi e draghi si sono sempre scontrati, Hiccup è un’eccezione. Questo giovane sognatore sfida la tradizione facendo amicizia con un drago.

Espanol :

En una isla donde vikingos y dragones siempre se han enfrentado, Hipo es una excepción. Este joven soñador desafía la tradición haciéndose amigo de un dragón.

