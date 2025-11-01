Film du spectacle théâtral historique son et lumière La Machine de Pandore Salle de l’EPINETTE Coteaux du Lizon

Film du spectacle théâtral historique son et lumière La Machine de Pandore

Salle de l’EPINETTE Rue Rouget de Lisle, 39170 Coteaux du Lizon Coteaux du Lizon Jura

Samedi 1er novembre à 22h30

Dimanche 2 novembre à 17h30

Lupicin, Romain, Lacuzon, Louis de Ronchaud, Lamartine, Marie d’Agoult ?

Qui sont ces personnages qui ont marqué l’histoire locale ?

Pour le savoir, tout en passant un moment agréable (eh oui, on peut se cultiver en s’amusant !) venez voir le film du spectacle théâtral historique son et lumière La Machine de Pandore .

Durée 2H30 avec entracte Entrée gratuite ouvert à tous buvette et crêpes Tombola -expo photos

Ces 2 séances de cinéma montrent non seulement le film du spectacle en plein air qui a eu lieu en juillet 2025 au cœur de Saint-Lupicin mais aussi le film des coulisses et des photos inédites.

Confortablement assis au chaud vous serez transportés par l’histoire de notre Haut-Jura, surpris par le scénario ingénieux, émerveillés par les effets de lumière, le mapping et le talent de nos généreux professionnels et bénévoles locaux. Vous découvrirez avec étonnement l’envers du décor d’un son et lumière lors de la projection du film des coulisses.

Moment de cinéma non seulement instructif mais aussi passionnant pour toute la famille. .

Salle de l’EPINETTE Rue Rouget de Lisle, 39170 Coteaux du Lizon Coteaux du Lizon 39170 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 86 41 78 lauconneenscene@gmail.com

