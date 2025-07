Film Elio Orbey

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Dimanche 2025-07-19 10:30:00

2025-07-20 12:10:00

2025-07-19 2025-07-20

Elio, 11 ans, devient par erreur l’ambassadeur de la Terre dans une alliance intergalactique.

Synopsis Depuis toujours, l’humanité lève les yeux vers les étoiles en quête de réponses… et cette fois, l’univers a répondu ! Elio, un garçon de 11 ans rêveur et passionné d’espace, peine à trouver sa place sur Terre. Mais sa vie bascule lorsqu’il est mystérieusement téléporté dans le Communiverse — une organisation intergalactique rassemblant des représentants (aussi étranges que fascinants) de galaxies lointaines. Pris par erreur pour l’ambassadeur officiel de la Terre, il se retrouve propulsé au cœur d’une mission aussi périlleuse qu’extraordinaire. Heureusement, il pourra compter sur Glordon, un extraterrestre aussi loufoque qu’attachant, et sur sa tante Olga, qui veille sur lui depuis la Terre. Au cours de cette aventure hors du commun, Elio devra prouver qu’il est le digne représentant des humains tout en découvrant qui il est vraiment et où se trouve sa place. .

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 6 07 44 90 74 contact@cinemaorbey.fr

English :

11-year-old Elio mistakenly becomes Earth’s ambassador to an intergalactic alliance.

German :

Der elfjährige Elio wird versehentlich zum Botschafter der Erde in einer intergalaktischen Allianz.

Italiano :

Elio, 11 anni, diventa per errore ambasciatore della Terra presso un’alleanza intergalattica.

Espanol :

Elio, de 11 años, se convierte por error en embajador de la Tierra ante una alianza intergaláctica.

