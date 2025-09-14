Film En première ligne (VO) Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André

Film En première ligne (VO)

Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-14 21:00:00

fin : 2025-09-14 23:00:00

2025-09-14

Drame.

Floria est une infirmière dévouée qui fait face au rythme implacable d’un service hospitalier en sous-effectif. En dépit du manque de moyens, elle tente d’apporter humanité et chaleur à chacun de ses patients. Mais au fil des heures, les demandes se font de plus en plus pressantes, et malgré son professionnalisme, la situation commence dangereusement à lui échapper…

Durée 1h32. .

