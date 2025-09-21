FILM ENFANT SUR LE CINEMA suivi de la visite des coulisses Alpha Charbonnières-les-Bains

Tarif unique 4€

Début : 2025-09-21T10:45:00 – 2025-09-21T12:00:00

Projection d’un film pour enfants suivie de la visite des coulisses de l’Alpha

Alpha Avenue Lamartine, 69260 Charbonnières-les-Bains, France Charbonnières-les-Bains 69260 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 33478876764 https://www.alpha-cinema.fr Depuis 1995, l’Alpha-cinéma affirme son identité à Charbonnières-les-Bains et dans l’Ouest lyonnais, et reçoit le label Art et essai.

Grâce à la projection numérique en 2D et 3D, la salle offre une grande diversité de films destinés à un large public, souvent en sortie nationale.

Le cinéma propose des soirées thématiques: Ciné-Opéra, Ciné-Collection, ainsi que des animations Jeune public: ciné-goûter, ciné-atelier…

Il participe au Festival Lumière, à d’autres actions telles que « Toile des mômes » ou « Tous en salle ». 5mn à pied de la gare de Charbonnières-les bains. TER Lyon St Paul – Sain Bel

Les films du Whippet