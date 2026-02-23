Film et débat sur Copenhague, capitale du bonheur ! Salle Jean de la Fontaine Marolles-les-Braults
Film et débat sur Copenhague, capitale du bonheur ! Salle Jean de la Fontaine Marolles-les-Braults vendredi 13 mars 2026.
Film et débat sur Copenhague, capitale du bonheur !
Salle Jean de la Fontaine Rue des Chanterelles Marolles-les-Braults Sarthe
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-13 20:30:00
fin : 2026-03-13 22:30:00
Date(s) :
2026-03-13
Rencontre avec la réalisatrice Julie Corbeil
Le Centre Culturel de Marolles-les-Braults propose la diffusion du film Copenhague, capitale du bonheur de Julie Corbeil, suivie d’un débat avec la réalisatrice.
Julie Corbeil explore le secret du bien-être Danois à travers ses habitants, son design, sa culture viking et sa gastronomie. Un voyage immersif au cœur d’une des villes les plus heureuses de la planète.
Ouvert à tous
Entrée 5€ .
Salle Jean de la Fontaine Rue des Chanterelles Marolles-les-Braults 72260 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63 contact@tourisme-maine-saosnois.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Meeting with director Julie Corbeil
L’événement Film et débat sur Copenhague, capitale du bonheur ! Marolles-les-Braults a été mis à jour le 2026-02-23 par OT Maine Saosnois