Film Et Dieu… créa la femme Vittel

La Ville de Vittel propose une projection exceptionnelle du film français Et Dieu… créa la femme (1956)

Cette projection rend hommage à Brigitte Bardot, récemment disparue, dont le rôle emblématique a marqué l’histoire du cinéma français

et le patrimoine culturel.

Le film sera projeté dans une copie restaurée, offrant au public une expérience visuelle de grande qualité.

La séance sera introduite par Frédéric Lévy, cinéphile reconnu, qui apportera un éclairage sur l’importance culturelle et historique de cette oeuvre.

L’accès à la séance se déroulera dans les conditions habituelles au tarif unique de 5,50 € personne.

Résumé

Dans le Saint-Tropez des années 1950, Juliette, jeune femme libre et indépendante, suscite les passions et les incompréhensions par son comportement affranchi des conventions.

À travers son regard et ses choix, le film explore les tensions entre liberté individuelle, désir et normes sociales, dans une société encore très marquée par les codes de l’époque.Tout public

English :

The town of Vittel is offering a special screening of the French film Et Dieu? créa la femme (1956)

This screening pays tribute to the late Brigitte Bardot, whose iconic role marked the history of French cinema

and cultural heritage.

The film will be screened in a restored print, offering audiences a high-quality visual experience.

The screening will be introduced by renowned cinephile Frédéric Lévy, who will shed light on the cultural and historical significance of this work.

Admission to the screening will be at the usual rate of 5.50€/person.

Summary

In 1950s Saint-Tropez, Juliette, a free-spirited, independent young woman, arouses passions and misunderstandings with her unconventional behavior.

Through her eyes and choices, the film explores the tensions between individual freedom, desire and social norms, in a society still strongly influenced by the codes of the time.

