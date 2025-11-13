Film et discussion L’accueil social à la ferme Restaurant Le Blizart La Chaise-Dieu

Film et discussion L’accueil social à la ferme

Restaurant Le Blizart 18, avenue de la gare La Chaise-Dieu Haute-Loire

Début : 2025-11-13 18:00:00

fin : 2025-11-13

Date(s) :

2025-11-13

Découvrez l’histoire de la ferme de Claudette et Jean-Christophe, agriculteurs à Vaugneray (69) puis échangez avec Catherine Coste, animatrice et coordinatrice du réseau ASTRA (Agriculture sociale et thérapeutique en région Auvergne Rhône-Alpes) .

Restaurant Le Blizart 18, avenue de la gare La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 33 97 39 45 cchampouillon@la-breche.fr

English :

Discover the story of Claudette and Jean-Christophe’s farm in Vaugneray (69), then chat with Catherine Coste, coordinator of the ASTRA network (Agriculture sociale et thérapeutique en région Auvergne Rhône-Alpes).

German :

Entdecken Sie die Geschichte des Bauernhofs von Claudette und Jean-Christophe, Landwirte in Vaugneray (69), und tauschen Sie sich anschließend mit Catherine Coste, Moderatorin und Koordinatorin des Netzwerks ASTRA (Soziale und therapeutische Landwirtschaft in der Region Auvergne Rhône-Alpes), aus.

Italiano :

Scoprite la storia dell’azienda agricola gestita da Claudette e Jean-Christophe, agricoltori di Vaugneray (69), poi chiacchierate con Catherine Coste, coordinatrice della rete ASTRA (Agricoltura sociale e terapeutica nella regione Rodano-Alpi).

Espanol :

Descubra la historia de la granja de Claudette y Jean-Christophe, agricultores de Vaugneray (69), y después charle con Catherine Coste, coordinadora de la red ASTRA (Agricultura Social y Terapéutica de Auvernia Ródano-Alpes).

