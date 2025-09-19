Film Evanouis Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André
Film Evanouis
Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor
Début : 2025-09-19 21:00:00
fin : 2025-09-19 23:30:00
Epouvante-horreur, Thriller
Lorsque tous les enfants d’une même classe, à l’exception d’un, disparaissent mystérieusement la même nuit, à la même heure, la ville entière cherche à découvrir qui — ou quoi — est à l’origine de ce phénomène inexpliqué.
Durée 2h08. Interdit 12 ans avec avertissement .
Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 85 06
