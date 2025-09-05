Film « F1 » au CINEMA SELECT à PLANCHER-les-MINES Cinéma Sélect Plancher-les-Mines

Cinéma Sélect 8 bis Rue du Laurier Plancher-les-Mines Haute-Saône

Tarif : 4.5 – 4.5 – EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Début : 2025-09-05 20:30:00

fin : 2025-09-05

2025-09-05 2025-09-06

Ce weekend, à l’affiche au cinéma Select, le film « F1 »

2h 35min | Action

De Joseph Kosinski | Par Ehren Kruger

Avec Brad Pitt, Damson Idris, Javier Bardem

Sonny Hayes était le prodige de la F1 des années 90 jusqu’à son terrible accident. Trente ans plus tard, devenu un pilote indépendant, il est contacté par Ruben Cervantes, patron d’une écurie en faillite qui le convainc de revenir pour sauver l’équipe et prouver qu’il est toujours le meilleur. Aux côtés de Joshua Pearce, diamant brut prêt à devenir le numéro 1, Sonny réalise vite qu’en F1, son coéquipier est aussi son plus grand rival, que le danger est partout et qu’il risque de tout perdre. .

Cinéma Sélect 8 bis Rue du Laurier Plancher-les-Mines 70290 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 23 62 70

