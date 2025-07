Film F1 le film Orbey

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Synopsis Sonny Hayes était le prodige de la F1 des années 90 jusqu’à son terrible accident. Trente ans plus tard, devenu un pilote indépendant, il est contacté par Ruben Cervantes, patron d’une écurie en faillite qui le convainc de revenir pour sauver l’équipe et prouver qu’il est toujours le meilleur. Aux côtés de Joshua Pearce, diamant brut prêt à devenir le numéro 1, Sonny réalise vite qu’en F1, son coéquipier est aussi son plus grand rival, que le danger est partout et qu’il risque de tout perdre. .

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 6 07 44 90 74 contact@cinemaorbey.fr

English :

Thirty years after a career-shattering accident, a former F1 prodigy returns to the track to save a team and face a young rival who’s ready for anything.

German :

Dreißig Jahre nach einem Unfall, der seine Karriere zerstörte, kehrt ein ehemaliges Formel-1-Wunderkind auf die Rennstrecke zurück, um einen Rennstall zu retten und gegen einen jungen Rivalen anzutreten, der zu allem bereit ist.

Italiano :

Trent’anni dopo un incidente che ha distrutto la sua carriera, un ex prodigio della F1 torna in pista per salvare una squadra e affrontare un giovane rivale pronto a tutto.

Espanol :

Treinta años después de un accidente que destrozó su carrera, un antiguo prodigio de la F1 regresa a la pista para salvar un equipo y enfrentarse a un joven rival dispuesto a todo.

