Film « Falcon Express » Saugues

Film « Falcon Express » Saugues samedi 6 septembre 2025.

Film « Falcon Express »

1 rue Armagier, Espace Multimédia Saugues Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : 2025-09-06
Début : 2025-09-06 17:00:00
fin : 2025-09-06

Date(s) :
2025-09-06

Projection du film d’animation « Falcon Express » à l’Espace Multimédia de Saugues.
1 rue Armagier, Espace Multimédia Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes   accueil@saugues.fr

English :

Screening of the animated film « Falcon Express » at the Espace Multimédia in Saugues.

German :

Vorführung des Animationsfilms « Falcon Express » im Espace Multimédia in Saugues.

Italiano :

Proiezione del film d’animazione « Falcon Express » presso l’Espace Multimédia di Saugues.

Espanol :

Proyección de la película de animación « Falcon Express » en el Espace Multimédia de Saugues.

