Film « Falcon Express » Saugues
Film « Falcon Express » Saugues samedi 6 septembre 2025.
Film « Falcon Express »
1 rue Armagier, Espace Multimédia Saugues Haute-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-06 17:00:00
fin : 2025-09-06
Date(s) :
2025-09-06
Projection du film d’animation « Falcon Express » à l’Espace Multimédia de Saugues.
1 rue Armagier, Espace Multimédia Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes accueil@saugues.fr
English :
Screening of the animated film « Falcon Express » at the Espace Multimédia in Saugues.
German :
Vorführung des Animationsfilms « Falcon Express » im Espace Multimédia in Saugues.
Italiano :
Proiezione del film d’animazione « Falcon Express » presso l’Espace Multimédia di Saugues.
Espanol :
Proyección de la película de animación « Falcon Express » en el Espace Multimédia de Saugues.
