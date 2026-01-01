Film: Father Mother Sister Brother Cinéma Le Palais Lourdes

Film: Father Mother Sister Brother

Film de Jim Jarmusch | avec Tom Waits, Adam Driver, Mayim Bialik

Comédie, Drame | 2026 | U.S.A. | 1 h 51 |

En version originale sous-titrée

> Tarif normal 6€

> Tarif de 26 ans 3€

Father Mother Sister Brother est un long-métrage de fiction en forme de triptyque. Trois histoires qui parlent des relations entre des enfants adultes et leur(s) parent(s) quelque peu distant(s), et aussi des relations entre eux.

English :

Film by Jim Jarmusch | with Tom Waits, Adam Driver, Mayim Bialik

Comedy, Drama | 2026 | U.S.A. | 1 h 51 |

In original version with subtitles

> Regular price: 6?

> Price 26 years: 3?

Father Mother Sister Brother is a feature-length fiction film in the form of a triptych. Three stories about the relationships between adult children and their somewhat distant parent(s), and also about the relationships between them.

For more information: cinema@ville-lourdes.fr

