Film: Father Mother Sister Brother Cinéma Le Palais Lourdes

Film: Father Mother Sister Brother
Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes Hautes-Pyrénées
Tarif :
Date et horaire :
Début : 2026-01-26 20:30:00
fin : 2026-01-26
Date(s) :
2026-01-26
Film de Jim Jarmusch | avec Tom Waits, Adam Driver, Mayim Bialik
Comédie, Drame | 2026 | U.S.A. | 1 h 51 |
En version originale sous-titrée
> Tarif normal 6€
> Tarif de 26 ans 3€
Father Mother Sister Brother est un long-métrage de fiction en forme de triptyque. Trois histoires qui parlent des relations entre des enfants adultes et leur(s) parent(s) quelque peu distant(s), et aussi des relations entre eux.
Renseignement à: cinema@ville-lourdes.fr
Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie cinema@ville-lourdes.fr
English :
Film by Jim Jarmusch | with Tom Waits, Adam Driver, Mayim Bialik
Comedy, Drama | 2026 | U.S.A. | 1 h 51 |
In original version with subtitles
> Regular price: 6?
> Price 26 years: 3?
Father Mother Sister Brother is a feature-length fiction film in the form of a triptych. Three stories about the relationships between adult children and their somewhat distant parent(s), and also about the relationships between them.
For more information: cinema@ville-lourdes.fr
