FILM – Festival Innovant de L’image des Métiers, En distanciel, Nantes

Bonjour,

En Ces temps si difficiles où de nombreux repères vacillent — pour les jeunes comme pour les adultes — nous vous proposons une action gratuite de découverte des métiers. L’idée ? Explorer des parcours inspirants et, en tant que membre du jury, faire des choix et les justifier.

C’est dans cet esprit que nous avons conçu FILM – Festival Innovant de L’image des Métiers : un festival en distanciel, entièrement gratuit et accessible à tous les publics. Le dispositif est simple d’accès et ne demande aucune compétence numérique particulière. Le public devient acteur de sa découverte : il regarde, ressent, choisit et partage ce que ces histoires lui évoquent.

Un engagement éthique : le questionnaire est totalement anonyme.

Nous ne collectons ni nom, ni prénom, ni adresse courriel, ni aucune donnée permettant d’identifier une personne.

Le formulaire comporte uniquement six questions essentielles :

• l’âge (par tranches) ;

• le code postal

• le genre (avec l’option « ne souhaite pas répondre ») ;

• le sentiment d’avoir appris quelque chose (oui ou non) ;

• un espace d’expression libre (ce qui a plu, surpris ou marqué) ;

• le lieu d’entrée dans le festival (« Comment êtes-vous arrivé au festival ? »).

Cette dernière question a pour seul objectif de valoriser les relais qui rendent ce festival possible (associations, réseaux personnels et professionnels, familles) et de leur transmettre un bilan en juillet 2026.

FILM peut être proposé librement, sans inscription préalable, sur un temps court : 4 séances de moins de 20 minutes.

Il s’adapte aux réalités et aux publics de chaque structure.

Si cette proposition fait écho à vos actions, nous serions ravis d’associer vos publics à cette exploration du monde des métiers.

Vous trouverez en pièce jointe la présentation complète du festival incluant les liens d’accès aux séances.

Inutile de l’imprimer !

Solidairement,

Toute l’équipe de l’association nantaise La place des métiers

Événement se déroulant dans le cadre de la Journée internationale de la Francophonie

