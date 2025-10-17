Film Festival les Racont’arts Les esprits libres La Ferté Macé

Début : 2025-10-17 20:45:00

Le Festival des Racont’Arts, festival départemental consacré au conte et à l’oralité, propose chaque année des spectacles, ateliers et expositions dans les médiathèques de l’Orne.

À La Ferté-Macé, le cinéma Gérard Philipe participe à cette belle initiative, en partenariat avec la médiathèque.

Au programme le soir

18h30 Spectacle de théâtre à la médiathèque 20h45 Projection du film Les Esprits Libres au cinéma Gérard Philipe

Une belle occasion de découvrir le festival… et de profiter d’une soirée théâtre + cinéma à La Ferté-Macé ! .

cinéma La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 2 33 37 10 97

