Film Fils de Club des Cinephiles Salles de Fêtes Saint-Cybardeaux
Film Fils de Club des Cinephiles Salles de Fêtes Saint-Cybardeaux vendredi 28 novembre 2025.
Film Fils de Club des Cinephiles
Salles de Fêtes Salle des Fêtes, Le Bourg, Saint Cybardeaux Saint-Cybardeaux Charente
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-28 20:30:00
fin : 2025-11-28 22:30:00
Date(s) :
2025-11-28
Film ‘Fils de… ‘ Un Film de Carlos Abascal Peiro avec Jean Chevalier, François Cluzet et Karin Viard
.
Salles de Fêtes Salle des Fêtes, Le Bourg, Saint Cybardeaux Saint-Cybardeaux 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 96 80 38
English :
Film ‘Fils de… ‘ A Film by Carlos Abascal Peiro starring Jean Chevalier, François Cluzet and Karin Viard
German :
Film ‘Sohn von… ‘ Ein Film von Carlos Abascal Peiro mit Jean Chevalier, François Cluzet und Karin Viard
Italiano :
Film ‘Fils de… un film di Carlos Abascal Peiro con Jean Chevalier, François Cluzet e Karin Viard
Espanol :
Película ‘Fils de… una película de Carlos Abascal Peiro protagonizada por Jean Chevalier, François Cluzet y Karin Viard
L’événement Film Fils de Club des Cinephiles Saint-Cybardeaux a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de Tourisme du Rouillacais