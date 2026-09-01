Informations pratiques

Orbey

Film – F­jor­d VOST

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-09-21 20:30:00

fin : 2026-09-21 23:00:00

Date(s) :

2026-09-21

Un thriller familial glaçant où les apparences se fissurent et où les différences éducatives soulèvent de troublantes questions.

Synopsis : Les Gheorghiu, un couple roumano-norvégien très pieux, s’installent dans un village au bout d’un fjord où ils se lient rapidement d’amitié avec leurs voisins, les Halberg. Les enfants des deux familles deviennent très proches, malgré des éducations différentes. Lorsque le corps enseignant découvre des ecchymoses sur le corps d’Elia, l’aînée des enfants Gheorghiu, la communauté se demande si l’éducation traditionnelle que les enfants Gheorghiu reçoivent de leurs parents pourrait en être la cause. .

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr

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English :

A chilling family thriller in which appearances begin to crumble and differences in parenting raise troubling questions.

L’événement Film – F­jor­d VOST Orbey a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg