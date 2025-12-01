Film Follemente, Orbey

Film Follemente

Lundi 2025-12-29 20:30:00

2025-12-29 22:10:00

2025-12-29

Synopsis Pour leur premier rendez-vous, Lara invite Piero dans son appartement à Rome. Mais ils ne sont pas tout à fait seuls. Dans leurs pensées, une galerie de personnages bien encombrants interprète leurs émotions en commentant, sabotant ou encourageant chaque geste, chaque mot, chaque silence. Quiproquos, confidences inattendues et conflits intérieurs se succèdent et influencent les choix de Lara et Piero pour cette soirée unique. Une soirée. Deux inconnus. Et une chance de tomber amoureux… Follement(e). .

For their 1st date, Lara invites Piero to her apartment. But they’re not alone. In their thoughts, troublesome characters interpret their emotions.

