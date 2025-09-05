Film Freaky Friday 2 Orbey

Film Freaky Friday 2 Orbey vendredi 5 septembre 2025.

Film Freaky Friday 2

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-09-05 20:30:00

fin : 2025-09-05 22:30:00

Date(s) :

2025-09-05

Des années plus tard, Tess et Anna, désormais mères, affrontent les défis familiaux… et un nouvel échange de corps inattendu.

Synopsis L’histoire se déroule bien des années après la crise d’identité à laquelle les Coleman ont été confrontées. Anna est devenue mère à son tour. Elle a une fille et s’apprête à avoir une belle-fille également. Mais alors qu’elles font face à la myriade de défis que représente l’union de deux familles, Tess et Anna découvrent que, contre toute attente, la foudre peut vraiment frapper deux fois au même endroit… .

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr

English :

Years later, Tess and Anna, now mothers, face family challenges? and another unexpected body swap.

German :

Jahre später stellen sich Tess und Anna, nunmehr Mütter, den familiären Herausforderungen … und einem neuen, unerwarteten Körpertausch.

Italiano :

Anni dopo, Tess e Anna, ormai madri, affrontano le sfide della famiglia e un altro inaspettato scambio di corpi.

Espanol :

Años después, Tess y Anna, ahora madres, se enfrentan a retos familiares… y a otro inesperado intercambio de cuerpos.

L’événement Film Freaky Friday 2 Orbey a été mis à jour le 2025-08-21 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg