Film Frieda’s case VOST Orbey

Film Frieda’s case VOST

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-11-10 20:30:00

fin : 2025-11-10 22:15:00

Date(s) :

2025-11-10

Suisse 1904 Frieda Keller, victime d’un viol, a tué son fils, dont le père était son agresseur. Frieda est condamnée à mort puis graciée à vie en isolement en prison.

Synopsis En 1904, une affaire secoue la Suisse celle de Frieda Keller. Ancienne victime d’un viol, cette couturière de 25 ans a tué son fils Ernstli, dont le père était son agresseur, et a enterré le corps de l’enfant de cinq ans dans la forêt. Malgré les protestations de la population, Frieda est d’abord condamnée à mort à l’issue d’un procès public à Saint-Gall devant des centaines de spectateurs, avant d’être graciée d’une peine d’emprisonnement à vie en isolement.

Film diffusé dans le cadre du festival Augenblick . .

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr

English :

Switzerland 1904 Frieda Keller, a rape victim, killed her son, whose father was her attacker. Frieda is sentenced to death, then pardoned for life in solitary confinement.

German :

Schweiz 1904 Frieda Keller, die Opfer einer Vergewaltigung wurde, tötete ihren Sohn, dessen Vater ihr Peiniger war. Frieda wird zum Tode verurteilt und später in Einzelhaft im Gefängnis zu lebenslanger Haft begnadigt .

Italiano :

Svizzera 1904 Frieda Keller, vittima di uno stupro, uccise il figlio, il cui padre era il suo aggressore. Frieda fu condannata a morte e successivamente graziata per l’ergastolo in isolamento.

Espanol :

Suiza 1904 Frieda Keller, víctima de una violación, mató a su hijo, cuyo padre era su agresor. Frieda fue condenada a muerte y posteriormente indultada a cadena perpetua en régimen de aislamiento.

