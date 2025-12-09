Film: fuori Cinéma Le Palais Lourdes

Film: fuori

Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes Hautes-Pyrénées

Début : 2025-12-09 20:30:00

Film de Mario Martone | avec Valeria Golino, Matilda De Angelis, Elodie

Drame, Biopic | 2025 | Italie, France | 1 h 57 |

En version originale sous-titrée

> Tarif normal 6,00 €

> Tarif de 26 ans 3,00 €

Rome. Années 80. Goliarda Sapienza travaille depuis 10 ans sur ce qui sera son chef-d’œuvre L’Art de la joie . Mais son manuscrit est rejeté par toutes les maisons d’édition. Désespérée, Sapienza commet un vol qui lui coûte sa réputation et sa position sociale. Incarcérée dans la plus grande prison pour femmes d’Italie, elle va y rencontrer voleuses, junkies, prostituées, mais aussi des politiques. Après sa libération, elle continue à rencontrer ces femmes et développe avec l’une d’entre elle une relation qui lui redonnera le désir de vivre et d’écrire.

Renseignements à: cinema@ville-lourdes.fr

English :

Film by Mario Martone | with Valeria Golino, Matilda De Angelis, Elodie

Drama, Biopic | 2025 | Italy, France | 1 h 57 |

In original version with subtitles

> Regular price: 6.00 ?

> Price ? 26 years 3,00 ?

Rome. The 80s. Goliarda Sapienza has been working for 10 years on her masterpiece The Art of Joy . But her manuscript is rejected by all the publishing houses. In despair, Sapienza commits a theft that costs her her reputation and social standing. Incarcerated in Italy?s largest women?s prison, she meets thieves, junkies, prostitutes and politicians. After her release, she continues to meet these women and develops a relationship with one of them that restores her desire to live and write.

For further information: cinema@ville-lourdes.fr

