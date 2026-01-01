Film: Furcy, né libre Cinéma Le Palais Lourdes

Film: Furcy, né libre

Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30 20:30:00

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

Film de Abd Al Malik avec Makita Samba, Romain Duris, Ana Girardot

1h 48min | Historique, Drame, Judiciaire | France

Île de la Réunion, 1817. À la mort de sa mère, l’esclave Furcy découvre des documents qui pourraient faire de lui un homme libre. Avec l’aide d’un procureur abolitionniste, il se lance dans une bataille judiciaire pour la reconnaissance de ses droits.

> Tarif normal 6€

> Tarif de 26 ans 3€

Renseignements à: cinema@ville-lourdes.fr

.

Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie cinema@ville-lourdes.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Film by Abd Al Malik with Makita Samba, Romain Duris, Ana Girardot

1h 48min | History, Drama, Judiciary | France

Reunion Island, 1817. On the death of his mother, the slave Furcy discovers documents that could make him a free man. With the help of an abolitionist prosecutor, he embarks on a legal battle for recognition of his rights.

> Regular price: 6?

> Under 26s: 3?

Information: cinema@ville-lourdes.fr

L’événement Film: Furcy, né libre Lourdes a été mis à jour le 2026-01-22 par OT de Lourdes|CDT65