Film: Gérald le conquérant Cinéma Le Palais Lourdes

Film: Gérald le conquérant

Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes Hautes-Pyrénées

Début : 2025-12-10 15:00:00

fin : 2025-12-10

2025-12-10

Film de Fabrice Eboué | avec Fabrice Eboué, Logan Lefèbvre, Alexandra Roth

Comédie | 2025 | France | 1 h 24 |

> Tarif normal 6€

> Tarif de 26 ans 3€

Il s’appelle Gérald. Son objectif redorer le blason de sa région de cœur, la Normandie. Sa méthode bâtir le plus grand parc d’attractions du pays, à la gloire de Guillaume le conquérant. Et pour y parvenir, il est prêt à aller loin, très loin… Retenez bien ce prénom, car il va marquer l’Histoire !

Renseignements à: cinema@ville-lourdes.fr

English :

Film by Fabrice Eboué | with Fabrice Eboué, Logan Lefèbvre, Alexandra Roth

Comedy | 2025 | France | 1 h 24 |

> Regular price: 6?

> Price 26 years: 3?

His name is Gérald. His goal: to restore the image of his beloved region, Normandy. His method: build the biggest amusement park in the country, to the glory of William the Conqueror. And to achieve this, he’s prepared to go far, very far? Remember this first name, because it’s going to make history!

