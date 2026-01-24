Film: Gourou Cinéma Le Palais Lourdes

Film: Gourou

Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-02

fin : 2026-02-02

Date(s) :

2026-02-02

Film de Yann Gozlan avec Pierre Niney, Marion Barbeau, Anthony Bajon

2h 06min | Thriller, Drame | France

Matt est le coach en développement personnel le plus suivi de France. Dans une société en quête de sens où la réussite individuelle est devenue sacrée, il propose à ses adeptes une catharsis qui électrise les foules autant qu’elle inquiète les autorités. Sous le feu des critiques, Matt va s’engager dans une fuite en avant qui le mènera aux frontières de la folie et peut-être de la gloire…

> Tarif normal 6€

> Tarif de 26 ans 3€

Renseignements à: cinema@ville-lourdes.fr

.

Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie cinema@ville-lourdes.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Film by Yann Gozlan with Pierre Niney, Marion Barbeau, Anthony Bajon

2h 06min | Thriller, Drama | France

Matt is France’s most-watched personal development coach. In a society in search of meaning, where individual success has become sacred, he offers his followers a catharsis that electrifies the crowds as much as it worries the authorities. Under fire from the critics, Matt embarks on a headlong rush that will take him to the frontiers of madness and perhaps fame…

> Regular price: 6?

> Price 26 years old: 3?

Information: cinema@ville-lourdes.fr

L’événement Film: Gourou Lourdes a été mis à jour le 2026-01-22 par OT de Lourdes|CDT65