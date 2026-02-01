Film Gourou

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-02-28 20:30:00

fin : 2026-03-08 22:45:00

Date(s) :

2026-02-28 2026-03-05 2026-03-08

Gourou du développement personnel adulé, Matt voit son succès basculer entre exaltation collective, critiques et vertige de la gloire.

Synopsis Matt est le coach en développement personnel le plus suivi de France. Dans une société en quête de sens où la réussite individuelle est devenue sacrée, il propose à ses adeptes une catharsis qui électrise les foules autant qu’elle inquiète les autorités. Sous le feu des critiques, Matt va s’engager dans une fuite en avant qui le mènera aux frontières de la folie et peut-être de la gloire… .

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An adored self-help guru, Matt’s success is shaken by collective exaltation, criticism and the vertigo of fame.

L’événement Film Gourou Orbey a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg