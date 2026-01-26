Film: Hamnet Cinéma Le Palais Lourdes

Film: Hamnet

Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes Hautes-Pyrénées

Début : 2026-02-04 20:30:00

De Chloé Zhao | avec Paul Mescal, Jessie Buckley, Emily Watson

Drame | 2026 | Grande-Bretagne, U.S.A. | 2 h 05 | 3 6 €

En version originale sous-titrée

Angleterre, 1580. Un professeur de latin fauché, fait la connaissance d’Agnes, jeune femme à l’esprit libre. Fascinés l’un par l’autre, ils entament une liaison fougueuse avant de se marier et d’avoir trois enfants. Tandis que Will tente sa chance comme dramaturge à Londres, Agnes assume seule les tâches domestiques. Lorsqu’un drame se produit, le couple, autrefois profondément uni, vacille. Mais c’est de leur épreuve commune que naîtra l’inspiration d’un chef-d’œuvre universel.

> Tarif normal 6,00 €

> Tarif de 26 ans 3,00 €

> Tarif PMR 3,00 €

Renseignements à: cinema@ville-lourdes.fr

Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie cinema@ville-lourdes.fr

English :

By Chloé Zhao | with Paul Mescal, Jessie Buckley, Emily Watson

Drama | 2026 | Great Britain, U.S.A. | 2 h 05 | 3 ? 6 ?

In original version with subtitles

England, 1580: a broke Latin teacher meets Agnes, a free-spirited young woman. Fascinated by each other, they begin a whirlwind romance before marrying and having three children. While Will tries his luck as a playwright in London, Agnes takes on the domestic chores alone. When tragedy strikes, the once close-knit couple falter. But it is from their shared ordeal that the inspiration for a universal masterpiece is born.

> Regular price: 6.00 ?

> Price ? 26 years 3,00 ?

> PMR rate: 3,00 ?

Information at: cinema@ville-lourdes.fr

