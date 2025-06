Film Har­ry Pot­ter et la c­ham­bre des sec­ret­s – Orbey 28 juin 2025 20:30

Film Har­ry Pot­ter et la c­ham­bre des sec­ret­s
23 Rue Charles De Gaulle
Orbey Haut-Rhin

Samedi 2025-06-28 20:30:00

2025-06-28 23:15:00

2025-06-28

Dobby prévient Harry Poudlard est en danger. La Chambre des secrets est ouverte, semant la peur. Harry enquête avec Ron et Hermione.

Synopsis : Alors que l’oncle Vernon, la tante Pétunia et son cousin Dudley reçoivent d’importants invités à dîner, Harry Potter est contraint de passer la soirée dans sa chambre. Dobby, un elfe, fait alors son apparition. Il lui annonce que de terribles dangers menacent l’école de Poudlard et qu’il ne doit pas y retourner en septembre. Harry refuse de le croire. Mais sitôt la rentrée des classes effectuée, ce dernier entend une voix malveillante. Celle-ci lui dit que la redoutable et légendaire Chambre des secrets est à nouveau ouverte, permettant ainsi à l’héritier de Serpentard de semer le chaos à Poudlard. Les victimes, retrouvées pétrifiées par une force mystérieuse, se succèdent dans les couloirs de l’école, sans que les professeurs pas même le populaire Gilderoy Lockhart ne parviennent à endiguer la menace. Aidé de Ron et Hermione, Harry doit agir au plus vite pour sauver Poudlard. .

23 Rue Charles De Gaulle

Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 6 07 44 90 74 contact@cinemaorbey.fr

English :

Dobby warns Harry: Hogwarts is in danger. The Chamber of Secrets is open, spreading fear. Harry investigates with Ron and Hermione.

German :

Dobby warnt Harry: Hogwarts ist in Gefahr. Die Kammer der Geheimnisse ist geöffnet und verbreitet Angst und Schrecken. Harry ermittelt mit Ron und Hermine.

Italiano :

Dobby avverte Harry: Hogwarts è in pericolo. La Camera dei Segreti è aperta e diffonde la paura. Harry indaga con Ron e Hermione.

Espanol :

Dobby advierte a Harry: Hogwarts está en peligro. La Cámara de los Secretos está abierta, sembrando el miedo. Harry investiga con Ron y Hermione.

