Film HEART OF THE BEAST Salle le Gallion Saint-Trojan-les-Bains
mercredi 25 novembre 2026 · Salle le Gallion · Saint-Trojan-les-Bains
Informations pratiques
Saint-Trojan-les-Bains
Film HEART OF THE BEAST
Salle le Gallion 26 boulevard de la Plage Saint-Trojan-les-Bains Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
-18 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-25 20:30:00
fin : 2026-11-25
Date(s) :
2026-11-25
Projection du film de David Ayer
.
Salle le Gallion 26 boulevard de la Plage Saint-Trojan-les-Bains 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 76 00 30 accueil@saint-trojan-les-bains.fr
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English : Movie: HEART OF THE BEAST
Screening of David Ayer’s film
L’événement Film HEART OF THE BEAST Saint-Trojan-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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