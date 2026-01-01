Film Heidi et le lynx des montagnes Orbey

Film Heidi et le lynx des montagnes

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-01-18 10:30:00

fin : 2026-01-18 12:00:00

Date(s) :

2026-01-18

Heidi et Peter partent sauver un lynx blessé et protéger la montagne d’un homme d’affaires prêt à tout.

Synopsis Heidi vit avec son grand-père dans un chalet à la montagne. Mais tout bascule lorsqu’elle trouve un bébé lynx blessé et décide de le soigner. Le jeune animal a désespérément besoin de retrouver sa famille vers les sommets ! À l’insu de son grand-père, Heidi et Peter décident de sauver leur nouveau compagnon. Les choses se compliquent lorsqu’un homme d’affaires cupide, Schnaittinger, veut construire une grande scierie en montagne et pose des pièges aux lynx. Il faut maintenant protéger non seulement le lynx et sa famille, mais aussi le village et la nature qu’ils aiment tant! .

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr

English :

Heidi and Peter set off to rescue a wounded lynx and protect the mountain from a businessman who is prepared to do anything.

