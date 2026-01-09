Film HEIDI ET LE LYNX DES MONTAGNES Espace Multimédia Saugues
Film HEIDI ET LE LYNX DES MONTAGNES
Espace Multimédia 1 rue Louis Amargier Saugues Haute-Loire
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2026-01-24
2026-01-24
Animation, Aventure, Famille (2025) de Tobias Schwarz, Aizea Roca Berridi.
Espace Multimédia 1 rue Louis Amargier Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes cine-margeride@mailo.com
Animation, Adventure, Family (2025) by Tobias Schwarz, Aizea Roca Berridi.
