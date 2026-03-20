Film histoire d’abeilles par Image du monde

CLOCHETON Bourbonne-les-Bains Haute-Marne

Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-23

Tout public

Film Histoires d’abeilles de Claude Poret par Image du monde. Durée 1h30

Les abeilles sont des insectes sociaux. Elles vivent en colonie où chacune jour un rôle bien précis. Elles sont célèbres pour leur rôle qu’elles jouent dans la fourniture d’aliments de haute qualité miel, gelée royale et pollen, ainsi que d’autres produits tels que la cire d’abeilles, la propolis et le venin d’abeilles mellifères. Ells jouent un rôle essentiel dans notre écosystème, du fait de leur mission principale qu’est la pollinisation…

Entrée 6,5€ Billetterie sur place .

CLOCHETON Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 01 71 bourbonnelesbains@attractivite52.fr

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English :

L’événement Film histoire d’abeilles par Image du monde Bourbonne-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-17 par Antenne de Bourbonne-les-Bains