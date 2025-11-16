Film Hopper et le secret de la marmotte

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-11-16 10:30:00

fin : 2025-11-16 12:00:00

Date(s) :

2025-11-16

Synopsis La légende raconte qu’une mystérieuse marmotte, cachée dans une montagne secrète, aurait le pouvoir de remonter le temps. Quand il apprend qu’elle serait la seule à pouvoir sauver son espèce, Hopper, aventurier intrépide, est prêt à tout pour retrouver la trace de cette marmotte ! Mais le voyage sera semé d’embûches… Il semblerait qu’il ne soit pas le seul à vouloir mettre la main sur le secret de la marmotte ! .

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr

English :

A marmot, hidden in a mountain, is said to have the power to go back in time. When he learns of its power to save his species, Hopper is desperate to find it.

German :

Ein Murmeltier, das sich in einem Berg versteckt, soll die Macht haben, die Zeit zurückzudrehen. Als er von seiner Fähigkeit erfährt, seine Art zu retten, ist Hopper bereit, alles zu tun, um es wiederzufinden.

Italiano :

Una marmotta nascosta in una montagna ha il potere di tornare indietro nel tempo. Quando viene a conoscenza del suo potere di salvare la sua specie, Hopper è pronto a fare qualsiasi cosa per trovarla.

Espanol :

Una marmota escondida en una montaña tiene el poder de retroceder en el tiempo. Cuando se entera de su poder para salvar a su especie, Hopper está dispuesto a todo para encontrarla.

L’événement Film Hopper et le secret de la marmotte Orbey a été mis à jour le 2025-10-24 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg