FILM HORS-PISTE ET CONFERENCE SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan

FILM HORS-PISTE ET CONFERENCE

SAINT-LARY-SOULAN Place de la Mairie Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19 17:00:00

fin : 2026-02-19

Date(s) :

2026-02-19

Sensation de liberté, d’évasion. Quand les skis flottent sur la neige, quand le piolet se plante dans la cascade de glace ou quand la voile du parapente nous soulève… Nous pensons être seul pour profiter de ces instants !

Mais saviez-vous qu’ici, dans ces rochers où tout semble désert, des animaux se cachent et tentent de survivre ?

​Ouvrir les yeux et découvrir ces espèces invisibles, les comprendre et prendre les informations utiles pour les appliquer dans sa pratique de la montagne. Laissez-vous emporter dans cette grande aventure de cinéma !

Bien loin des interdictions, le documentaire sensibilise sur une meilleure pratique de nos activités de plein air pour réduire notre impact.

Durée 26 minutes

Projection gratuite du film Hors-piste de Guillaume Collombet suivi d’un temps d’échange avec un garde du Parc national des Pyrénées autour du thème du dérangement hivernal.

Maison du Parc National Saint-Lary

SAINT-LARY-SOULAN Place de la Mairie Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 40 91

English :

A feeling of freedom, of escape. When the skis float on the snow, when the ice axe digs into the icefall or when the paraglider lifts us off the ground… We think we’re alone to enjoy these moments!

But did you know that here, in these rocks where everything seems deserted, animals are hiding and trying to survive?

open your eyes and discover these invisible species, understand them and take the useful information to apply them to your mountain activities. Let yourself be carried away by this great cinematic adventure!

Far from prohibitions, the documentary raises awareness of the need to reduce the impact of our outdoor activities.

Running time: 26 minutes

Free screening of Guillaume Collombet’s film Hors-piste , followed by a discussion with a Pyrenees National Park ranger on the theme of winter disturbance.

Saint-Lary National Park House

