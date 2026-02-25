Film Hurlevent Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André

Film Hurlevent

Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-05 17:30:00

fin : 2026-03-05 19:45:00

Date(s) :

2026-03-05

Drame, Romance.

Vision moderne de la passion absolue unissant Heathcliff et Catherine, une romance légendaire qui défie le temps et la raison.

Durée 2h16. .

Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 85 06

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Film Hurlevent Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-02-25 par Pléneuf-Val-André Tourisme