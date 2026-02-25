Film Hurlevent (VO) Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André
Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor
Début : 2026-03-08 20:30:00
fin : 2026-03-08 22:45:00
2026-03-08
Drame, Romance.
Vision moderne de la passion absolue unissant Heathcliff et Catherine, une romance légendaire qui défie le temps et la raison.
Durée 2h16. .
Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 85 06
