Film Insaisissable 3 Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André

Film Insaisissable 3

Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Début : 2025-12-04 21:00:00

fin : 2025-12-04 23:00:00

2025-12-04

Aventure, comédie, Thriller

Les Cavaliers sont de retour pour le braquage le plus impressionnant jamais imaginé ! Accompagnés d’un groupe de jeunes magiciens qui espèrent suivre leur trace, ils vont devoir repousser les limites de l’illusion pour orchestrer leur tour le plus spectaculaire dérober le joyau le plus précieux du monde des mains d’une redoutable organisation criminelle…

Durée 1h53. .

Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 85 06

